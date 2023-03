Final Fantasy 7: carte collezionabili NFT in arrivo da Square Enix

Square Enix conferma la sua fascinazione per NFT e blockchain con il prossimo rilascio di una serie di carte collezionabili su Final Fantasy 7 che saranno legate a NFT, attraverso un voucher collegato.

Si tratta di una raccolta di carte collezionabili chiamata "Final Fantasy VII Anniversary Art Museum: Digital Card Plus", contenente 207 carte incentrate sull'universo di Final Fantasy 7, tra personaggi e altri elementi del mondo di gioco. Ogni pacchetto costa 440 yen, ovvero circa 3,3 dollari e contiene 6 carte da collezione oltre a una "carta digitale di scambio".



Quest'ultima può essere riscattata per una versione NFT di una carta, che replica in digitale una delle 207 card presenti nella collezione. Si tratta, insomma, di un'iniziativa simile a quella precedentemente annunciata per l'action figure Digital Plus Edition di Cloud Strife, anche questa c contenente un codice che rimanda a una versione NFT del medesimo oggetto attraverso la piattaforma Enjin.

Square Enix rende noto che non c'è un limite imposto alla quantità di carte NFT, dunque non c'è il pericolo della "scarsità artificiale" che può essere imposta a questo tipo di prodotti, per incrementarne il valore. Non sono nemmeno oggetti che possono essere trasferiti o rivenduti, a quanto sembra.

In ogni caso, dimostrano ancora una volta come Square Enix sia piuttosto interessata all'ambito NFT come anche diversi altri publisher, cosa che è stata peraltro confermata nonostante l'annunciato cambio al vertice che dovrebbe avvenire nei prossimi mesi.