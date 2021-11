Fortnite: il Capitolo 3 arriva a dicembre, dopo l'evento "The End"

Epic Games ha annunciato che il Capitolo 3 di Fortnite debutterà il prossimo mese, dopo l'evento "The End" che si svolgerà sabato 4 dicembre 2021 alle 22:00 italiane e farà calare il sipario sul Capitolo.

Si chiude dunque un'era importante per il battle royale e a quanto pare gli sviluppatori vogliono fare le cose in grande con il sopracitato evento "The End".

"La Convergenza è completa, e la Regina dei cubi prepara l'attacco finale all'isola. Niente sarà più come prima. Impugna le armi e affronta la distruttrice definitiva di tutta la realtà. Entra in "The End", un evento di gioco irripetibile, e combatti per il tuo futuro. Fai squadra con gli amici e con giocatori di tutto il mondo per affrontare la contaminazione del ViceVerso. "The End" supporta code con gruppi di grandi dimensioni (fino a 16 giocatori), perciò porta con te l'intera squadra. Mi raccomando, non perdere tempo: la playlist "The End" sarà disponibile in Fortnite 30 minuti prima dell'ora di inizio, per consentire ai giocatori di gettarsi nella mischia", recita il sito ufficiale di Fortnite, mentre nel player qui sopra trovate il teaser trailer dell'evento.

Epic Games inoltre ha annunciato che, dato che l'attuale Stagione di Fortnite si concluderà con un giorno di anticipo, chiunque loggerà prima della sua fine riceverà una ricompensa di 225.000 PE. Coloro che riusciranno a respingere la regina dei cubi durante l'evento, invece, riceveranno una schermata di caricamento e una copertura speciali.

Non è finita qui, perché Epic Games ha annunciato anche il "Weekend Livelli di Potenza", che si svolgerà tra le 01:00 del 27 novembre alle 13:00 del 29 novembre in cui sarà possibile accumulare più facilmente PE e dunque completare il Pass Battaglia.

Il Capitolo 3 di Fortnite sicuramente porterà con sé tante novità, che verranno annunciate nei prossimi giorni. Nel frattempo, stando a dei leak, nel battle royale di Epic Games potrebbero arrivare Neo e Trinity in occasione del debutto del film Matrix: Resurrections.