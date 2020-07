Fortnite, dove trovare i gomitoli a Gattogrill

Le sfide della Settimana 7 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 sono nel momento in cui scriviamo già disponibili per il completamento. Le nuove missioni sono perfettamente in linea con ciò che potreste attendervi; va da sé che qualche guida è necessaria per le meno comprensibili o per le più ostiche. Del tipo: trova i gomitoli a Gattogrill, di cui ci occuperemo in questo articolo.

"Dove trovare i gomitoli a Gattogrill?" potreste legittimamente chiedervi. Nulla di particolarmente complesso, portare a termine questa missione richiederà appena un po' di pazienza e moltissima discrezione (a differenza rispetto alle altre della Settimana 7). Difatti il Gattogrill è sempre pieno zeppo di nemici, oltre ai semplici scagnozzi controllati dall'intelligenza artificiale. Tra l'altro è presente Kit, con tanto di arma mitica (lanciagranate ad impulsi).

Il Gattogrill si trova a sud di Parco Pacifico e più a est di Brughiere Brumose: è un luogo indicato della zona sud-est della mappa di gioco di Epic Games. Una volta arrivati sul posto dovrete cercare specificamente i vari gomitoli nascosti nell'area circostante, poi interagire con gli stessi (tasto Quadrato su DualShock 4).

Qui di seguito vi riportiamo un pratico video che mostra la posizione di tutti i gomitoli, seguitelo passo passo e non avrete alcun problema. Se avete bisogno commentate l'articolo, e torneremo ad aiutarvi.