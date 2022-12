Fortnite: Epic Games multa da 520 milioni per aver indotto i minori ad acquisti indesiderati

Epic Games pagherà una multa da 520 milioni di dollari. La compagnia ha infatti patteggiato con l'FTC (Federal Trade Commission), ossia l'organo antitrust americano, per le accuse violazione della protezione della privacy dei minori online e per aver indotto i giocatori con l'inganno a fare acquisti indesiderati in Fortnite.

La FTC ha dichiarato che l'accordo prevede due patteggiamenti da record, che chiudono un paio di cause civili contro Epic Games. Una, archiavata nella corte federale, affermava che la compagnia aveva violato il Children's Online Privacy Protection Act, una legge federale, raccogliendo informazioni personali e dati di ragazzi minori di 13 anni, senza notificarlo ai loro genitori per ottenere il consenso.

La causa era anche incentrata sulle accuse alla compagnia di aver abilitato di default sistemi di comunicazione come la chat testuale e quella vocale anche ai più piccoli. Secondo la FTC, Epic avrebbe messo in pericolo questi utenti facendoli collegare con degli estranei. Il risultato è che alcuni sono stati "bullizzati, minacciati, maltrattati ed esposti a situazioni pericolose e traumatizzanti psicologicamente, come il suicidio."

Epic pagherà 275 milioni di dollari per le violazioni indicate, pur non avendo confermato o negato le accuse della FTC (è una formula standard per i patteggiamenti).

La seconda causa, per cui Epic pagherà 245 milioni di dollari di rimborsi ai consumatori, è stata sottoposta a un tribunale amministrativo. Si tratta del più grande patteggiamento che coinvolge i cosiddetti "dark pattern", ossia delle trappole architettate per costringere i clienti a pagare per beni e servizi, creando poi degli ostacoli per i rimborsi o la cancellazione delle transazioni.

L'agenzia ha illustrato diverse tattiche usate da Epic Games per favorire gli acquisti indesiderati di oggetti virtuali, come vestiti o balletti, in Fortnite, incluso l'uso di pulsanti poco intuitivi e confusionari. "Queste tattiche hanno portato a centinaia di milioni di dollari di spese non autorizzate pagate dai consumatori."

L'FTC ha aggiunto anche che Epic Games ha intenzionalmente nascosto le funzioni di cancellazione degli ordini e di rimborso per renderle più difficoltose da usare e ha affermato che la compagnia ha chiuso gli account dei clienti che hanno lamentato gli acquisti indesiderati coinvolgendo le compagnie delle loro carte di credito. Epic ha poi sbloccato alcuni account, minacciando però ban a vita nel caso di ulteriori lamentele o richieste di risarcimento.

Si tratta sicuramente di un patteggiamento storico, perché molti dei sistemi contestati ad Epic Games sono utilizzati da praticamente la maggior parte dei giochi free-to-play sul mercato, con le dovute eccezioni. Vedremo quali ripercussioni avrà in futuro.