Fortnite: Saccheggiatore Felice e Artigliere allo Zenzero nel negozio del 20 dicembre 2019

Epic Games ha rilasciato un nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2, vediamo dunque tutti i contenuti di oggi 20 dicembre 2019: ancora una volta si tratta di uno shop a tema Natale 2019, come potete immaginare.

In particolare, tornano disponibili nel negozio di Fortnite Battaglia Reale di oggi il Saccheggiatore Felice e con lui l'Artigliere allo Zenzero: si tratta delle Skin degli omini di marzapane. Ciascun costume viene proposto al prezzo di 1500 V-buck, circa 15 euro al cambio, e per completare il set ci saranno anche deltaplano e strumento raccolta a tema. I balletti in evidenza oggi sono Granchio, Armonia e Fuori di testa.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite di oggi 20 dicembre 2019. Ricordiamo che le sfide di Star Wars sono ora disponibili per il completamento, ma solo per un periodo di tempo limitato.

Saccheggiatore Felice (Costume) - 1500 V-buck

Artigliere allo zenzero (Costume) - 1500 V-buck

Lince (Costume) - 2000 V-buck

Surfista (Costume) - 1200 V-buck

Granchio (Emote) - 500 V-buck

Ranger Ricognitore (Costume) - 800 V-buck

Doppio filo (Strumento raccolta) - 500 V-buck

Armonia (Emote) - 200 V-buck

Fuori di Testa (Emote) - 200 V-buck