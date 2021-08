Fortnite: skin e coppa Wonder Woman in arrivo questa settimana

Epic Games a quanto pare ci ha preso gusto con i supereroi e ha annunciato l'arrivo su Fortnite della skin di Wonder Woman il 20 agosto, assieme a una nuova Coppa a tema.

La tenace guerriera amazzone debutterà nel Negozio a partire dalle 2:00 italiane di venerdì 20 agosto. Il costume sarà disponibile in un set che include anche il "Deltaplano Ali d'acquila dorate", l'"Ascia da battaglia di Atena", il dorso decorativo "Mantello di Diana" in due varianti e la schermata di caricamento "Trinità della DC".

Fortnite, ecco la skin di Wonder Woman

Se siete dei giocatori abili inoltre potrete ottenere la skin gratuitamente partecipando alla Coppa Wonder Woman che prenderà il via mercoledì 18 agosto. La competizione è per team da due giocatori e si svolgerà nell'arco di tre ore. Durante questo lasso di tempo dovrete completare fino a 10 partite e ottenere quanti più punti possibili. Le migliori squadre riceveranno il costume Wonder Woman e il dorso decorativo "mantello di Diana". Mentre tutti coloro che conquisteranno almeno 8 punti otterranno la schermata di caricamento Amazzoni onorarie. Potrete trovare maggiori dettagli sulla Coppa Wonderwoman sul sito ufficiale di Epic Games, a questo indirizzo.

Nel frattempo, secondo alcuni leaker Fortnite a breve introdurrà una modalità a tempo limitata ispirata ad Among Us.