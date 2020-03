Fortnite, Spicca il volo con un motoscafo

Epic Games ha rilasciato nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 marzo 2020, le nuove sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 Settimana 3. Si tratta delle missioni del Set Prova di Nitroglicerina, e in questa rapida guida vi aiuteremo nel completamento di Spicca il volo con un motoscafo.

Per completare la sfida Spicca il volo con un motoscafo di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, set Prova di Nitroglicerina, potete in teoria utilizzare qualsiasi rampa o altura: caricate il turbo del vostro motoscafo, e poi volate via per alcuni metri fino all'atterraggio. Tuttavia esiste un metodo molto semplice per completare ancora più velocemente la missione.

Il trucco consiste nel recarsi con un motoscafo ad ovest della fabbrica dello Slurp (sud-ovest della mappa di gioco di Epic Games, ma prima del Pozzo). Qui è presente una piccola rampa arrangiata con tronchi di legno: potete saltare ripetutamente utilizzando la stessa, e comunque la missione vi conterà i quattro "voli" con il motoscafo. Provare per credere; e date anche un'occhiata al video qui di seguito riportato, che vi guiderà passo passo.