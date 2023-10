Forza Motorsport disponibile in accesso anticipato: trailer di lancio ufficiale

Come avevamo riportato con il piano riassuntivo su data d'uscita e orari di sblocco , Forza Motorsport può dunque essere già giocato da oggi dagli utenti che hanno acquistato la versione Premium o l'upgrade collegato, mentre per tutti gli altri la data d'uscita rimane quella standard, ovvero il 10 ottobre 2023.

Forza Motorsport è disponibile da oggi in accesso anticipato per coloro che hanno acquistato la Premium Edition e il bundle Premium And-On e il trailer di lancio ufficiale , pubblicato in queste ore, ci ricorda l'arrivo del nuovo gioco Xbox.

Un gioco di corse "next gen"

Il trailer mostra un montaggio di varie scene di gameplay e replay assortiti, che ci mettono nel giusto spirito per accogliere la nuova simulazione di guida da parte di Turn 10.

Nel caso non l'abbiate ancora fatto, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Forza Motorsport pubblicata nella giornata di ieri, che è stata peraltro piuttosto caratterizzata da tale evento. Abbiamo anche visto i primi voti per il gioco di guida in questione, che confermano mediamente l'ottimo andamento della serie, considerando peraltro che il Metascore nel frattempo è cresciuto arrivando a 85.

Ricordiamo che Forza Motorsport è disponibile solo su Xbox Series X|S e PC, e verrà lanciato al day one direttamente nel catalogo di Game Pass, come da tradizione per i giochi first party Microsoft.