Forza Motorsport: il nuovo aggiornamento aggiunge auto e novità per il sistema di progressione

Gli sviluppatori di Turn 10 hanno pubblicato oggi l'Update 6.0 di Forza Motorsport, che porta con sé varie novità, da nuove auto ed event di gara a modifiche importanti per il sistema di progressione delle auto.

Partendo da quest'ultimo elemento, il team ha apportato una serie di ritocchi a questo sistema in modo tale che i giocatori possano divertirsi a cambiare i componenti delle vetture senza dover necessariametne dover aumentare il Car Level. Infatti, già al livello 1 sarà possibile qualsiasi parte. Inoltre, ora è possibile scambiare 4.500 crediti con 500 Car Points.

Sono stati aggiunti anche due nuovi eventi della Carriera. Il Featured Tour: Combustion Tour sarà disponbile dal 14 marzo a 25 aprile e introdurrà quattro competizioni in altrettanti fine settimana, con in palio la Pagani Zonda Cinque Roadster del 2009. L'Open Class Tour - Engine Cylinders, sarà disponibile in qualsiasi momento dal 14 marzo all11 aprile, con la Ferrari 599XX del 2010 come premio.