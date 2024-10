Un gameplay trailer di Hunter x Hunter: Nen x Impact presenta Genthru

Nel manga e anime di Hunter x Hunter, Genthru è uno spietato assassino che utilizza la sua peculiare abilità nen per piazzare delle bombe a orologeria sui nemici e che si avvale dell'aiuto dei due compagni Sub e Bara. Tratti che sono stati mantenuti e valorizzati anche nel gioco, come possiamo vedere nel filmato sottostante.

Hunter x Hunter: Nen x Impact arriva il prossimo anno

Per chi non lo sapesse, Hunter Hunter: Nen x Impact è un picchiaduro che propone scontri 3v3, dove i giocatori vestono i panni dei personaggi iconici dell'opera di Yoshihiro Togashi, come ad esempio Gon, Killua e Hisoka. Durante i combattimenti è possibile passare al volo da un personaggio all'altro della propria squadra, eseguire tecniche speciali basate su quelle viste nell'anime e scatenare potentissimi e spettacolari attacchi combinati.

È attualmente in sviluppo per PS5, Nintendo Switch e PC (via Steam), con il lancio fissato a un periodo non meglio precisato del 2025. Nel frattempo, potete leggere le nostre impressioni dopo averlo provato al Tokyo Game Show.