Genshin Impact aggiunte l'autenticazione a due fattori

Vedere il proprio account hackerato non è mai bello, ma in alcuni giochi - come Genshin Impact - c'è il rischio di perdere l'accesso a tutta una serie di contenuti sui quali non si ha solo speso tempo, ma anche denaro. Per fortuna, miHoYo ha finalmente deciso di introdurre un sistema di autenticazione a due fattori, una misura oramai sempre più standard per difendersi dagli hacker.

Il sistema di autenticazione a due fattori invia infatti un codice di sicurezza temporaneo all'indirizzo email o al numero di telefono legato all'account del servizio/gioco. In questo modo un hacker non può semplicemente rubare ID e password del gioco per accedere a Genshin Impact.

Genshin Impact: i vostri personaggi sono ora più al sicuro di prima

Se avete collegato un indirizzo email all'account di Genshin Impact, l'autenticazione a due fattori sarà attiva in automatico. Se volete aggiungere un numero di telefono o cambiare indirizzo email, potete ovviamente farlo. Vi basta accedere al sito internet del gioco, a questo indirizzo.

