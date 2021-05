Final Fantasy 7 Remake a 60 fps su PS4 con una patch non ufficiale, ecco il video

Final Fantasy 7 Remake gira a 60 fps su PS4 e ovviamente PS4 Pro grazie a una patch non ufficiale, realizzata da illusion0001, che va a modificare alcune regolazioni grafiche.

Come sappiamo, attenendosi alle release ufficiali per avere questo tipo di performance bisognerà attendere Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PS5, ma a quanto pare in realtà anche l'ex ammiraglia è capace di ottenere quel risultato.

Certo, bisogna lavorare sulla risoluzione dinamica e andare a esasperare un po' i valori di attivazione della stessa, nonché i margini qualitativi. Dal video si capisce bene che la definizione scende un bel po' con questa patch.

Tuttavia, allo stesso tempo, è interessante capire come determinate prestazioni siano alla portata anche di hardware ormai datati, e ragionare sulle valutazioni che gli sviluppatori di Square Enix hanno fatto per optare alla fine verso soluzioni più conservative.