Genshin Impact: OnePlus e HoYoverse si alleano per una edizione speciale

Questa edizione limitata, con 16 GB di RAM e una capacità di archiviazione di 256 GB, offre al contempo tutte le caratteristiche di fascia alta del modello base, ponendosi come scelta da prediligere per giocare al titolo mobile.

Design elettrico

Il personaggio insieme allo smartphone

Il dispositivo si presenta con una copertura posteriore in vetro, che richiama il distintivo motivo floreale di Keqing.

L'incisione elettrolitica sulla parte superiore dello smartphone, riportante il nome del personaggio, aggiunge un tocco "di personalità" creando riflessi luminosi su una superficie piatta.

L'interfaccia utente di questa variante di OnePlus 12R è stata completamente ridisegnata per riflettere l'ambientazione di Genshin Impact e incorporare gli elementi di design distintivi di Keqing, con icone, sfondi, widget, suoni e animazioni, tra cui quella della ricarica rapida e dello sblocco tramite impronta digitale.

Inoltre, i tempi di caricamento per il gioco sono stati ottimizzati, e vengono garantite prestazioni stabili nel tempo senza degradazione dell'hardware.

È possibile anche sospendere il gioco per un massimo di 72 ore, per poi tornare nel mondo di Teyvat pronti per l'Elemental Burst, grazie al caricabatterie Supervooc da 100W che consente una ricarica completa in 26 minuti.

Inoltre, i collezionisti avranno l'opportunità di godere di una serie di gadget inclusi nella confezione.

Sono presenti una varietà di articoli, come custodia, cavo di ricarica, distintivi, adesivi, emoji personalizzate, poster e chi più ne ha più ne metta; c'è persino un messaggio personalizzato e una suoneria da Keqing stessa.

Addirittura il pin per la SIM riprende la forma dello Stiletto del Fulmine dell'eroina.

Personalizzazioni a parte, la scheda tecnica rimane invariata rispetto al modello standard di OnePlus 12R, mantenendo caratteristiche come la memoria di tipo UFS 3.1 e un'elevata predisposizione al gioco attraverso soluzioni di alta gamma.