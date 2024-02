Jar Jar Binks probabilmente non sta per tornare: ecco cosa forse intendeva l'attore di Star Wars

Come vi abbiamo riportato, l'attore Ahmed Best - famigerato per il ruolo di Jar Jar Bink in Star Wars - ha recentemente condiviso quello che molti hanno considerato un teaser per il ritorno dell'amato/odiato personaggio della trilogia prequel di Guerre Stellari. In realtà, però, pare che il Gungan non sia destinato a tornare.

Prima di tutto è necessario sapere che tra gli hashtag usati dall'attore sono presenti "Activision", "mocap", "Starwars", "Jarjarbinks", "Jedi" e non solo. Tutti termini che si collegano a Star Wars in modo esplicito. È naturale pensare quindi che l'uomo stia facendo riferimento proprio a questo.

In realtà, è credibile che non sia così, almeno stando a una serie di ricerche fatte dagli appassionati.