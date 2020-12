God of War e Horizon Zero Dawn, incassi per quasi un miliardo di dollari

God of War e Horizon Zero Dawn hanno generato incassi per un totale di quasi un miliardo di dollari: la notizia arriva dal curriculum di un manager PlayStation comparso su LinkedIn.

Sappiamo che God of War è stata l'esclusiva venduta più rapidamente nella storia di PlayStation, almeno finché tale record non è stato battuto da Marvel's Spider-Man. Stando a questo curriculum, il gioco di Santa Monica Studio ha generato incassi per oltre 500 milioni di dollari.

Per quanto riguarda invece Horizon Zero Dawn, ad oggi ne sono state vendute oltre 10 milioni di copie. In questo caso gli incassi, sempre secondo la fonte in questione, sono stati pari a oltre 400 milioni di dollari.

Le produzioni esclusive di Sony continuano insomma a macinare numeri impressionanti e a riempire le casse dell'azienda, smentendo in maniera netta anche le argomentazioni di chi, fino a qualche tempo fa, sosteneva che i giochi single player fossero ormai superati.

A tal proposito, il team che ha generato le maggiori entrate per la casa giapponese è stato Naughty Dog con le serie di The Last of Us e Uncharted, per oltre un miliardo di dollari, mentre di recente ha fatto molto bene anche Ghost of Tsushima, con cinque milioni di copie.