God of War Ragnarok, un video dietro le quinte del brano "Blood upon the Snow"

Sony ha pubblicato un interessante video dietro le quinte di God of War Ragnarok dedicato al brano "Blood upon the Snow", interpretato dal cantautore irlandese Hozier e composto da Bear McCreary.

Perfettamente incastonato all'interno dell'evocativa colonna sonora creata da McCreary, che aveva già svolto il medesimo lavoro per il precedente capitolo della serie, il pezzo esalte le atmosfere di cui abbiamo avuto modo di parlare nella recensione di God of War Ragnarok.

Secondo il compositore, Hozier è riuscito a donare una voce a Kratos, facendo in modo che potesse esprimere sentimenti che il personaggio in genere si guarda bene dall'esternare, il tutto in maniera sorprendentemente naturale.

Dunque sì, oltre a un gameplay terribilmente solido, a una storia coinvolgente e a un comparto tecnico di pregio, God of War Ragnarok può contare anche su musiche di un certo spessore, come dimostra questo approfondimento.