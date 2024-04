Gran Turismo 7: l'aggiornamento di inizio aprile corregge un problema, ma altri rimangono

La patch note recita: "È stato risolto un problema a causa del quale le impostazioni di potenza "BoP" per la " Ford GT LM Spec II Test Car " non erano corrette, con il risultato che l'auto produceva più potenza del previsto."

Polyphony Digital ha pubblicato l'aggiornamento 1.45 (su PS5 catalogato come 1.450) per Gran Turismo 7 . Vediamo le novità introdotte.

I problemi noti di Gran Turismo 7 e come evitarli

Ci sono poi una serie di problemi già noti a Polyphony Digital che non sono ancora stati corretti. In alcuni casi ci sono però dei modi per evitarli.

Prima di tutto, per quanto riguarda la auto, viene indicato che è impossibile applicare gli stili alle auto "Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo Concept" e "BVLGARI Aluminium Vision Gran Turismo", distribuite giovedì 25 gennaio. Per evitare il problema si può:

non applicare gli stili salvati alle due auto distribuite giovedì 25 gennaio

eliminare le auto riscattate con i biglietti auto distribuiti il 25 gennaio 2024 e gli stili creati con tali veicoli, per evitare di fare confusione

Viene poi indicato che vi è un errore che causa la chiusura imprevista delle ricompense e delle valutazioni di alcuni eventi, impedendo di fare ulteriori progressi.

Per quanto riguarda il multigiocatore, alle volte l'host non riesce ad avviare la gara e vedere la scritta "In fase di preparazione": per risolvere tutti devono uscire e poi rientrare dalla stanza. Ci sono poi occasioni in cui i giocatori nella stessa stanza non compaiono nell'elenco dei partecipanti o durante la gara e questo causa un errore. Inoltre, ci sono casi di blocco dei progressi dopo il completamento di una gara.

I problemi saranno risolti in futuro ma non è noto quando.

