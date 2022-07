Gran Turismo 7, al via il GT World Series: ecco date e dettagli

Gran Turismo 7 sarà protagonista del GT World Series, la nuova competizione eSport che avrà inizio il 23 luglio e si svilupperà nell'arco di due settimane che promettono di essere davvero intense ed entusiasmanti.

Al netto delle recenti polemiche e della sostituzione di Gran Turismo 7 come gioco dei FIA Motorsport Games, l'obiettivo è dunque quello di ribadire l'importanza del racer targato Polyphony Digital anche in questo settore.

"Il primo appuntamento è con il round 1 del World Series. I piloti rappresentanti dei 12 costruttori di punta si contenderanno la Manufacturers Cup in una gara che verrà trasmessa alle 15:00 CEST del 23 luglio. I 16 migliori piloti della Nations Cup 2021 gareggeranno invece il giorno successivo, domenica 24 luglio, alle ore 15:00 CEST", si legge sul PlayStation Blog.

"Le gare proseguiranno il weekend successivo, stavolta con un evento dal vivo. Il World Series Showdown riunirà i migliori piloti del mondo nella spettacolare cornice del Red Bull Hangar-7 di Salisburgo, in Austria."

"Il primo appuntamento dal vivo di Gran Turismo dopo il World Tour di Sydney del 2020 sarà trasmesso in diretta: 12 squadre di tre piloti ciascuna si affronteranno alle 21:00 CEST di sabato 30 luglio nella Manufacturers Cup, mentre i 32 piloti in lizza per la Nations Cup scenderanno in pista alle 21:00 CEST di domenica 31 luglio."

"Il team Toyota, campione della scorsa edizione del Manufacturers Cup, si è fatto valere nelle gare online ma Subaru, campione nel 2019, sembra in grado di insidiare la sua posizione di forza grazie agli abili piloti del suo team. Al campionato parteciperà per la prima volta anche Genesis, che sarà rappresentata nel round 1 e a Salisburgo."

"Sul fronte della Nations Cup, le stelle della stagione 2021 affronteranno a Salisburgo i piloti più veloci della prima stagione online di questa edizione. La posta in gioco è altissima, dato che i piloti si contenderanno un posto ai prossimi due World Series e alle finali mondiali di novembre, che si disputeranno a Monaco. L'uomo da battere sarà l'italiano Valerio Gallo, campione dell'edizione 2021."