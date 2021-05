GTA 6, il reveal in un evento di Grand Theft Auto Online secondo un leak

Il reveal di GTA 6 avverrà nell'ambito di un evento dal vivo di Grand Theft Auto Online, secondo quanto riportato su 4chan da un sedicente leaker. Insomma, l'ennesimo rumor da prendere con le pinze: cerchiamo di capire quanto possa essere attendibile.

Dopo la presunta mappa di GTA 6 e il possibile leak su protagonista, storia e dettagli del nuovo titolo Rockstar, continuano dunque a essere alimentate le inevitabili voci che ci accompagneranno fino all'effettiva presentazione di Grand Theft Auto 6.

In questo caso si parla, come detto, di un reveal del nuovo capitolo all'interno di GTA Online, in maniera molto simile a quanto fatto da Activision con Call of Duty: Black Ops Cold War e da Epic Games con gli eventi di Fortnite.

Peraltro la stessa fonte riferisce che la campagna e le meccaniche di GTA 6 sarebbero state profondamente riviste per poter supportare i visori per la realtà virtuale, insieme a tante altre migliorie apportate dal team di sviluppo.

Il sedicente leaker dipinge insomma il nuovo capitolo della saga targata Rockstar Games come un progetto davvero mastodontico, che stabilirà nuovi standard per questo genere di produzioni. Magari almeno questo concetto si rivelerà fondato.