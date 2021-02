GTA 6: protagonista, mappa, storia e dettagli nel nuovo leak sul titolo Rockstar

GTA 6 viene decisamente preso d'assalto da rumor e leak, negli ultimi giorni: il possibile indizio di un annuncio imminente? I dettagli spuntati in questo caso su 4chan parlano del protagonista, della mappa e di alcuni elementi della storia del nuovo titolo di Rockstar Games.

Esattamente come le informazioni che abbiamo riportato di recente su uscita e ambientazione, protagonista e motore grafico, nonché la lista completa dei veicoli terrestri, bisogna prenderle con le pinze: c'è la possibilità che si tratti di leak reali e legittimi, ma anche che siano dei fake ben elaborati. Potremo saperlo solo quando arriverà un comunicato ufficiale.

La fonte ha cominciato dicendo di lavorare per Rockstar Games, ma di non voler rivelare la sua posizione nell'azienda. Quindi è passato a qualche dettaglio sull'ambientazione di Grand Theft Auto VI, che a suo dire vanterà una mappa di dimensioni pari a circa 103 chilometri quadrati e che risponde al nome in codice "Americas".

Si tratterebbe in pratica della Florida, con la porzione di Miami presentata come Vice City. Nella parte est c'è un'ampia zona marittima collegata con vari ponti, e i territori passano dalle sabbie bianche delle spiagge alle città di cemento, passando per foreste e paludi.

Saranno presenti due isole, una il doppio dell'altra e con un'enorme casa con tanto di piantagione di proprietà di un personaggio il cui soprannome è "the Mexican". Il leaker dice di non ricordare cosa ci sia invece sull'isola più piccola. Durante la campagna, però, sarà presente una piccola esperienza guidata all'interno di Liberty City, senza la possibilità di esplorare la città.

Veniamo quindi al protagonista, che secondo questa fonte viene soprannominato Ricardo in riferimento a Ricky Ricardo della serie televisiva I Love Lucy. Maschio, 34 anni alla fine del gioco, alto 1,83 metri, capelli neri, cubano ma con tratti somatici che lo fanno sembrare di più un italiano.

Il leaker dice che il motion capture per il gioco è stato completato alla fine del 2019 e che non c'è ancora una data di uscita precisa, sebbene internamente l'obiettivo sia quello di avere tutto pronto per un lancio su console nell'autunno del 2023, salvo imprevisti.

La trama, nell'ambito di una struttura a capitoli, comincerà nella Cuba del 1978 e si concluderà nelle "Americas" del 1987. Narrativamente ci saranno diversi riferimenti al fenomeno migratorio degli anni '80 e non saranno presenti sezioni ambientate ai giorni nostri. A un certo punto della campagna assisteremo all'arrivo di un forte uragano.

La colonna sonora di GTA 6 sarebbe ancora largamente incompleta, ci sono brani nel gioco al momento di cui però Rockstar non ha ancora acquisito i diritti e che dunque potrebbero non essere presenti nella versione finale.

Per quanto riguarda eventuali ritorni, vedremo i Love Fist e Ken Rosenberg comparire in alcune missioni secondarie. Ken non sarà lo stesso visto in passato, bensì subirà un trattamento simile a quello di Lazlow nell'universo moderno di Grand Theft Auto. A proposito: Lazlow non tornerà.

Dal punto di vista tecnico, la fonte riferisce che si tratta del gioco più bello che Rockstar Games abbia mai realizzato, con riflessi e ombre in ray tracing, nonché una resa dell'acqua di straordinaria qualità.

Come detto, sapremo se queste informazioni siano legittime o meno solo all'arrivo di un annuncio ufficiale di Grand Theft Auto VI, che secondo lo stesso leaker però non arriverà tanto in fretta considerando un periodo di uscita fissato addirittura al 2023. Voi che ne pensate?