The Last of Us 2 su Amazon in offerta al prezzo più basso di sempre

The Last of Us 2 è disponibile su Amazon in offerta al prezzo più basso di sempre: 29,99 euro anziché 74,99. Una promozione davvero interessante per il capolavoro firmato Naughty Dog.

Offerta Amazon The Last of Us 2 - Playstation 4 € 74,99 € 29,99 Vedi

Offerta

Vincitore del maggior numero di premi come Game of the Year, The Last of Us 2 è ambientato alcuni anni dopo gli eventi del primo episodio, con Ellie e Joel che sembrano aver trovato la tranquillità in quel di Jackson.

La cosa però non dura e un evento drammatico spinge la ragazza a partire per una missione di pura e semplice vendetta, nell'ambito di una storia estremamente dura e violenta ma anche terribilmente appassionante.

Cinque anni dopo il loro pericoloso viaggio attraverso gli Stati Uniti post-pandemici, Ellie e Joel si sono stabiliti a Jackson, in Wyoming.

Vivere in una fiorente comunità di superstiti ha consentito loro di lavorare in pace e in stabilità, nonostante la costante minaccia degli infetti e di altri superstiti ancora più disperati.

A seguito di un evento violento che interrompe questa quiete, Ellie si imbarca in un viaggio senza sosta per farsi giustizia e trovare finalmente l'agognata tranquillità. Mentre cerca i responsabili, si scontra con le devastanti ripercussioni fisiche ed emotive delle sue azioni.