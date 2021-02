GTA Online: The Cayo Perico Heist, 50% di incassi extra durante il colpo conclusivo

GTA Online è protagonista di una nuova iniziativa promozionale da parte di Rockstar Games, in questo caso riguardante il 50% di incassi extra che è possibile ottenere in questi giorni durante il colpo conclusivo di The Cayo Perico Heist.

In questo fine settimana è dunque possibile massimizzare i profitti sulle spiagge di Cayo Perico, con costi di preparazione del colpo azzerati e il 50% di GTA$ e RP in più durante il colpo conclusivo, sia da solo che in compagnia. Tra le altre promozioni, si rileva anche il -25% applicato al prezzo del sottomarino Kosatka, che può essere usato anche come quartier generale per pianificare le operazioni.

Tra le altre iniziative in corso in questi giorni, presente anche la modalità Mammoth Squaddie, che richiama un po' il gioco dei soldatini ma a dimensione reale all'interno del mondo di GTA Online, con veicoli blindati da guidare in gare di vario tipo. Si segnalano anche GTA$ e RP tripli nelle gare per Issi Classic con le auto di tale tipo da utilizzare in gara fino al 10 febbraio con guadagni tripli.

Il primo premio della settimana è inoltre una Enus Paragon R, che può essere conquistata all'interno del Casinò e Resort Diamond, precedentemente riservata a coloro che avevano completato tutte le missioni della storia del Casinò in questione. Tra le altre iniziative ci sono sconti sui veicoli da usare per l'assalto a El Rubio come il sottomarino Kosatka e migliorie varie, Issi Classic e mezzi anfibi, oltre a sconti esclusivi per i membri di Prime Gaming sull'elicottero Annihilator stealth e la Progen Tyrus.

Infine, I giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno gratis la stazione sonar per il sottomarino Kosatka e 200.000 GTA$ per aver giocato in qualunque momento questa settimana.

Nel frattempo, GTA Online ha fatto registrare ricavi da record grazie all'espansione Cayo Perico Heist.