Hades 2 si mostra in uno spettacolare trailer su Nintendo Switch e Switch 2

Hades 2 torna a farsi vedere con uno spettacolare trailer che ricorda il lancio del gioco su Nintendo Switch e Switch 2, dove è in verità disponibile già da un paio di settimane, nel caso non vi siate accorti dell'arrivo di uno dei migliori roguelike sulla piazza.

Ricordiamo che il nuovo action RPG con elementi roguelike ad ambientazione mitologica greca è un'esclusiva temporale console per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, ma è ovviamente disponibile anche su PC dove il titolo ha già attraversato una lunga fase di accesso anticipato.

Il trailer, visibile qui sotto, è composto da un veloce e dinamico montaggio di scene di gameplay e d'intermezzo in stile animato, che mostrano bene il ritmo adrenalinico del gioco e la sua particolare atmosfera.