Hades 2 si mostra in uno spettacolare trailer su Nintendo Switch e Switch 2

Hades 2 torna a farsi vedere con uno spettacolare trailer che ricorda il lancio del gioco su Nintendo Switch e Switch 2, dove è in verità disponibile già da un paio di settimane, nel caso non vi siate accorti dell'arrivo di uno dei migliori roguelike sulla piazza.
Ricordiamo che il nuovo action RPG con elementi roguelike ad ambientazione mitologica greca è un'esclusiva temporale console per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, ma è ovviamente disponibile anche su PC dove il titolo ha già attraversato una lunga fase di accesso anticipato.
Il trailer, visibile qui sotto, è composto da un veloce e dinamico montaggio di scene di gameplay e d'intermezzo in stile animato, che mostrano bene il ritmo adrenalinico del gioco e la sua particolare atmosfera.
Un roguelike praticamente perfetto
Gli sviluppatori Supergiant hanno spiegato di aver imparato molto dal lavoro effettuato con il primo capitolo, e di aver cercato di sfruttare al massimo Nintendo Switch e in particolare Switch 2, le cui nuove potenzialità hanno portato il gameplay a 60 fps, mantenendo alcuni elementi tecnicamente evoluti di questo nuovo capitolo.
"In questo ammaliante sequel del pluripremiato dungeon crawler rogue-like prodotto da Supergiant Games, i giocatori devono combattere oltre gli Inferi per sconfiggere il Titano del Tempo", si legge nella descrizione ufficiale.
"Con influenze della mitologia greca classica, Hades II introdurrà i giocatori alla Principessa dei Morti mentre esplorano un mondo mitico più grande e più profondo con tutta la potenza dell'Olimpo a loro disposizione, in una storia che reagisce a ogni loro contrattempo e realizzazione".