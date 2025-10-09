Call of Duty: Black Ops 7 ha quasi debellato la piaga dei cheater grazie a Ricochet

Come già confermato in precedenza, le misure anti-cheat si erano rivelate già molto efficaci all'inizio dei test , bannando gran parte dei cheater entro 30 minuti dall'inizio delle loro malefatte. Quello era solo l'inizio: nei giorni successivi il sistema è diventato ancora più preciso e rapido nell'identificare le minacce.

Il team di Ricochet , il sistema anti-cheating della serie Call of Duty, ha offerto un ulteriore aggiornamento sulla lotta ai bari della beta di Call of Duty: Black Ops 7 , con numeri davvero incredibili e che fanno ben sperare per il lancio del gioco completo.

La lotta per il fair play prosegue

Come possiamo vedere nel grafico qui sotto, arrivati al quinto giorno di open beta, solo nell'1,2% dei match è stata segnalata la presenza dei cheater, praticamente quasi una partita ogni cento. Chiaramente in questi dati c'è un certo margine di errore e probabilmente ci sono anche dei casi di giocatori scorretti non tracciati dal sistema, ma sono comunque impressionanti.

"Abbiamo monitorato attentamente la beta di Black Ops 7 - e i dati parlano chiaro. Il primo giorno, il 97,5% delle partite è stato completamente privo di cheater. Entro il quinto giorno, la percentuale è salita al 98,8%", ha detto il Team Ricochet.

"La tendenza è evidente: ogni giorno della beta, il team RICOCHET ha saputo adattarsi e migliorare, bloccando i cheater più rapidamente e garantendo a un numero sempre maggiore di giocatori partite pulite, come ci si aspetta. Questo risultato è frutto di anni di investimenti, perfezionamenti e collaborazione tra team che credono profondamente nel fair play. E il nostro lavoro non si ferma qui."

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 7 sarà disponibile a partire dal 14 novembre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, nonché incluso all'interno di PC e Xbox Game Pass Ultimate.