Half-Life 2 si aggiorna dopo 17 anni con la più grossa patch vista di recente

Half-Life 2 si aggiorna ancora: a 17 anni di distanza dalla sua uscita originale, il capolavoro di Valve ottiene quella che è a tutti gli effetti la più grossa patch vista in questi anni, cosa non difficile visto che di update non ce ne sono stati molti ma risulta comunque sorprendente considerando il tempo passato dal lancio.

Come riportato da PC Gamer, questo dovrebbe essere il più grosso update visto negli ultimi 10 anni per Half-Life 2, che apporta diverse novità interessanti al gioco in questione.

Half-Life 2, una scena del gioco

L'aggiornamento in questione è stato rilasciato anche per preparare il gioco all'approdo su Steam Deck, la "console" portatile di Valve, e applica alcune novità interessanti anche per i PC standard.

Oltre a diversi aggiustamenti di bug e miglioramenti minori, la nuova patch incrementa il FOV a 110 e ottimizza l'interfaccia per il supporto agli schermi ultrawide e relative risoluzioni. Tuttavia, la modifica forse di maggiore impatto è il supporto per l'API Vulkan, che dovrebbe migliorare sensibilmente le performance del gioco su base Linux, cosa che ovviamente è inserita nell'ottica dell'utilizzo su SteamOS, il sistema operativo di Steam Deck.

L'aggiornamento sembra dunque indirizzato particolarmente all'utilizzo di Half-Life 2 su Steam Deck, ma i suoi riflessi si possono vedere anche sui PC. D'altra parte, il gioco Valve continua ad essere piuttosto attivo, nonostante appartenga ormai a un'epoca "antica" dei videogiochi: proprio la scorsa estate è stato stabilito un nuovo record di utenti online, anche se la cosa era ovviamente organizzata, Half-Life: Alyx rappresenta probabilmente la massima espressione videoludica della realtà virtuale mentre tutto il mondo resta ancora in attesa di possibili notizie su Half-Life 3.