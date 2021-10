Halo Infinite: ecco le regole del multiplayer competitivo e classificato, in video

Dunque, bando alle ciance, queste sono le regole iniziali stabilite per la modalità classificata/competitiva, che saranno diverse da quelle decise per le modalità "social" all'interno di Halo Infinite:

Una squadriglia di specialisti del multiplayer competitivo all'interno di 343 Industries hanno presentato il set di regole base per questa modalità, a dimostrazione di come il team abbia lavorato con notevole criterio anche per soddisfare le richieste della community di appassionati più legati alla tradizione della serie.

Si tratta di scelte che incontreranno probabilmente il favore di buona parte degli utenti che si dedicato al multiplayer classificato/competitivo, in particolare per quanto riguarda l'attivazione del fuoco amico (che in effetti molti vorrebbero anche nelle modalità social, almeno come opzione), l'uso del BR come arma di partenza e la disattivazione del motion tracker che erano un po' tra le richieste più diffuse.

Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo al provato dell'ultima beta, considerato un inno al divertimento da Francesco Serino su queste pagine. Nel frattempo restiamo in attesa di eventuali novità sulla Campagna, che sembrava potessero emergere in base a un accenno fatto da Aaron Greenberg di Microsoft.