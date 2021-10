Pokémon GO: novità in arrivo per PokéStop e schiusa delle Uova

Niantic ha annunciato che nei prossimi mesi inizierà dei test per apportare delle modifiche a Pokémon GO, con novità e migliorie per PokéStop, schiusa delle Uova e molto altro ancora.

Con un post sul sito ufficiale del gioco, gli sviluppatori affermano di essere costantemente al lavoro per migliorare l'esperienza dei giocatori. Di conseguenza, le modifiche pensate per Pokémon GO verranno testate inizialmente in numero limitato di regioni nel mondo. Qualora dovessero dimostrarsi gradite ed efficaci verranno in seguito rese pubbliche per tutti. Pur senza entrare nei dettagli, Niantic ha offerto un'anteprima delle funzionalità in arrivo per Pokémon GO.

Pokémon GO, Mr. Mime di Galar

Tra le novità che sicuramente susciteranno maggior interesse nella community troviamo sicuramente l'aggiunta di nuove funzionalità per i PokéStop e aggiornamenti relativi alla schiusa delle Uova, inclusa l'opzione di saltare a piè pari l'animazione della schiusa. Gli sviluppatori inoltre avranno un occhio di riguardo per i giocatori in erba, introducendo una missione di ricerca speciale pensata proprio per far conoscere il mondo di Pokémon GO, nonché un'ampia serie di consigli a schermo che potrebbero tornare utili a tutti. Infine verranno aggiunti dei suggerimenti per i soprannomi dei nuovi Allenatori.

Per maggiori dettagli non ci resta che attendere novità da parte di Niantic nelle prossime settimane. Nel frattempo sono stati svelati data e dettagli dell'evento di Halloween di Pokémon GO.