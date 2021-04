Halo Infinite rinviato al 2022? Diversi siti ci cascano, ma è un pesce d'aprile

Halo Infinite è stato rinviato all'estate del 2022? No, per fortuna no: si è trattato di un semplice pesce d'aprile, anche se inizialmente Kotaku e altri siti al seguito ci sono cascati.

Dopo il clamoroso rinvio di Halo Infinite al 2021, l'attesa esclusiva per le piattaforme Microsoft non subirà ulteriori ritardi e arriverà nei negozi questo autunno; per la precisione a novembre, secondo un attore che ha partecipato alle riprese in motion capture.

Dunque cos'è successo esattamente? Un profilo Twitter fake di Halo ha pubblicato alcune ore fa questo comunicato, annunciando di fatto il rinvio del gioco all'estate 2022 per via delle difficoltà legate alla pandemia.

Sebbene il messaggio in sé appaia plausibile, c'è un piccolo particolare che lo rende evidentemente falso: Chris Lee ha lasciato la direzione di Halo Infinite lo scorso ottobre.

"Salve a tutti, sono un idiota", ha scritto il redattore di Kotaku che aveva dato la notizia. "Halo Infinite non è stato rinviato né cancellato, per quanto ne sappiamo."

"Abbiamo dato ascolto a un account fake con soli 53 follower giusto in tempo per il 1 aprile. Ci scusiamo per l'errore."