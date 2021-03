Halo Infinite, sviluppatori hanno distrutto un pianoforte per i suoni del gioco

Gli sviluppatori di Halo Infinite hanno distrutto un pianoforte per ottenere i suoni necessari a creare le peculiari atmosfere che ritroveremo nella campagna del gioco.

Ieri i ragazzi di 343 Industries hanno dichiarato che le musiche di Halo Infinite innoveranno, pur restando fedeli allo spirito originale dell'esperienza, e oggi il discorso sul comparto audio si sposta appunto sugli effetti sonori.

Come si vede nel bizzarro video diario che trovate in calce, non solo i responsabili dell'audio design di Halo Infinite hanno preso letteralmente a martellate un pianoforte, ma si sono anche messi a sperimentare diverse soluzioni.

L'obiettivo era ovviamente quello di produrre rumori originali, a tratti inquietanti, come quelli emessi dalle corde dello strumento a contatto con blocchi di ghiaccio, ma non solo.

Sarà valsa la pena di distruggere un pianoforte per ottenere questi suoni? Lo scopriremo non appena Halo Infinite farà il proprio debutto: stando a quanto dichiarato da un attore, il gioco uscirà a novembre.