Halo Infinite: Xbox ha creato delle magliette di Craig the Brute

Il team di Xbox ha delle magliette con sopra la faccia di Craig the Brute, il meme nato dal filmato di presentazione di Halo Infinite risalente allo scorso luglio.

Ricorderete sicuramente le tante, accesissime discussioni che seguirono alla demo mostrata da 343 Industries durante l'evento dei giochi first party per Xbox Series X. Oltre alle polemiche, quella demo ci regalò anche Craig, meme che da allora non ci ha mai abbandonati e che spunta regolarmente anche nei commenti ai nostri articoli. Intelligentemente il team di Xbox, invece di mostrarsi risentito per la presa in giro, ha deciso di trasformare Craig in una vera e propria mascotte, accogliendolo nella mitologia di Halo.

A raccontare delle magliette è stato nientemeno che Phil Spencer, nel corso di un'intervista rilasciata a Gamespot.

Spencer: "In effetti abbiamo delle magliette con la faccia di Craig, ma oggi non ho indossato la mia. Mi piace il fatto che il team di sviluppo lo abbia accettato, perché è così divertente. Già, credo che Craig rimarrà nella mitologia di Halo per molti decenni. Troverete le sue immagini ovunque. Probabilmente anche nei giochi."

Che aggiungere? Spencer e il team Xbox sembrano aver fatto loro il motto: "Se non puoi batterli, unisciti a loro." È probabile che con gli anni Craig si distaccherà sempre di più dall'evento che lo ha generato, diventando una specie di personaggio leggendario.