Halo Infinite: Xbox e Swarovski festeggiano i 20 anni del franchise con due cristalli collezionabili

Xbox e Swarovski hanno annunciato una collaborazione per festeggiare i venti anni del franchise Halo, a sette giorni dal lancio di Halo Infinite: due gioielli di cristallo collezionabili di pregevole fattura. I due oggetti rappresentano l'elmetto Mjolnir di Master Chief, creato da un singolo pezzo di cristallo con 140 facce, e l'Energy Sword, formata da tredici cristalli per 204 facce e due punte di acciaio.

I gioielli di Swarovski per Halo

In onore del numero 117 (John-117 è Master Chief ndr), iconico per i fan del franchise, sono stati creati 117 set di cristalli di Halo collezionabili. Non saranno messi in vendita nei negozi di Xbox o di Swarovski, ma saranno dati tramite una lotteria e tramite una campagna di beneficienza chiamata StockX 'Campaign for a Cause' benefitting Gamers Outreach.

Pe partecipare potete recarvi nei negozi di Swarovski in Francia, Germania, Regno Unito o USA (niente Italia, purtroppo) tra il 1° dicembre e il 15 dicembre 2021. Qui dovete scansionare il codice QR dei cristalli di Halo visibile su di un display dell'esposizione e inserire i vostri dati. Volendo potete accedere all'iniziativa anche dal sito di Swarovski, ma non dall'Italia.

Peccato che il nostro paese sia escluso dall'iniziativa. Comunque sia immaginiamo che i due cristalli diventeranno immediatamente oggetti bramati dai collezionisti.