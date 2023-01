Hitman Freelancer: nuovi dettagli e trailer per la modalità gratuita che punta sulla libertà

IO Interactive ha pubblicato un nuovo post blog nel quale parla della ventura modalità gratuita Freelance di Hitman 3. La data di uscita, come già sapevamo, è il 26 gennaio 2023 e questa modalità ci permetterà di affrontare il gioco in modo completamente nuovo. Il team ha pubblicato anche un trailer cinematografico, che potete vedere poco sotto.

IO Interactive spiega: "HITMAN: Freelancer aggiunge alcuni nuovi tipi di gameplay alla normale ricetta di gioco del gioco principale. Il gioco principale può essere descritto come la versione VIP dell'essere un assassino, in cui il giocatore ha un'organizzazione che trova i bersagli e fornisce sia briefing dettagliati che equipaggiamento, l'Agente 47 non deve quindi occuparsi di ogni dettaglio."

"In HITMAN: Freelancer non è così. Si tratta di un'esperienza molto più indipendente, in cui gran parte del lavoro di contorno dell'essere un assassino viene messo nelle mani del giocatore".

"I giocatori dovranno costruire e mantenere un arsenale di equipaggiamenti, ma anche decidere cosa portare in missione, soppesare i pro e i contro avendo una capacità limitata di equipaggiamento e il rischio di perdere equipaggiamenti preziosi e difficili da reperire."

"Un altro modo in cui HITMAN Freelancer dà più libertà al giocatore è quello di fargli scegliere contro quali Syndicates scontrarsi, il tutto basato sullo stile di gioco preferito dal giocatore, sui luoghi preferiti e forse anche sulle sue personali antipatie per certi tipi di crimine. Le opportunità di successo contro questi Syndicates dipenderanno in larga misura dagli strumenti che il giocatore avrà a disposizione quando inizierà una missione".

"Senza un supervisore, i giocatori possono anche dedicarsi all'importante ruolo di svolgere il proprio lavoro di ricognizione e investigazione, identificando gli obiettivi nelle missioni Showdown".

Il team spiega anche che non ci sono garanzie che un certo obiettivo possa veramente essere abbattuto durante una missione, a seconda degli strumenti a nostra disposizione. Il giocatore deve quindi sempre scegliere con attenzione tutti i dettagli di ogni missione di Hitman Freelancer.

Ricordiamo infine che Hitman 3 sta per cambiare nome e forma, diventando Hitman World of Assassination.