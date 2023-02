Hogwarts Legacy: in lavorazione il demake per Game Boy, attualmente giocabile

Lo sviluppatore indipendente vampigeon ha iniziato lo sviluppo del demake di Hogwarts Legacy per Game Boy. I lavori sono ancora all'inizio, ma c'è già qualcosa di giocabile, tanto per testare il lavoro.

Hogwarts Legacy demake su itch.io

Un'immagine del demake di Hogwarts Legacy

Come avvisato dallo sviluppatore, ci vorrà ancora un po' di tempo prima di concludere il progetto, anche perché non ha ancora finito nemmeno il gioco.

Attualmente è possibile provare alcune missioni e dei finali multipli. Per giocare basta usare un browser compatibile con HTML 5. I movimenti sono legati alle frecce direzionali o ai tasti WASD, mentre i tasti J e Z consentono d'interagire.

Non c'è nemmeno da specificare che non bisogna pagare niente per giocare, trattandosi solo del progetto di un fan senza affiliazioni ufficiali con il gioco o Warner Bros.

L'esistenza di un demake di Hogwarts Legacy è interessante anche solo per il fatto che mostra ancora una volta il successo del gioco, che immaginiamo a questo punto possa aver venduto diversi milioni di copie. Staremo a vedere quando e se Warner Bros. diramerà i dati.