Hogwarts Legacy: ResetEra blocca completamente i post sul gioco, vediamo il motivo

Il team di ResetEra ha deciso di bloccare ogni tipo di post e discussione riguardo a Hogwarts Legacy. Il gioco di Warner Bros. non ha più spazio sul forum videoludico.

Ricordiamo che ReserEra aveva già in precedenza bloccato nuovi post legati alla promozione di Hogwarts Legacy, impedendo agli utenti di creare nuove discussioni riguardo ai trailer e agli eventi legati al videogame. Tali contenuti erano limitati a un singolo thread, nel quale tutto veniva radunato.

In un nuovo messaggio, però, il generale manager di ResetEra ha detto che "il team di moderatori ha deciso di espandere il precedente blocco alla promozione di Hogwarts Legacy per includere il gioco stesso". Aggiunge che "nessuna discussione sul gioco" è permessa sul sito.

Il post indica anche la motivazione: "abbiamo iniziato a delineare i problemi posti dalla Rowling e dal gioco in questione [...] ogni volta continuavamo ad arrivare alla stessa conclusione: la Rowling [...] sta attivamente spingendo, grazie alla sua posizione di persona ricca e famosa, per una legislazione che danneggerà le persone transessuali".

La decisione di ResetEra non è una voce fuori dal coro. Molti hanno espresso il desiderio di boicottare Hogwarts Legacy, in protesta alle politiche di J.K.Rowling. Su Steam, ad esempio, gli utenti hanno aggiunto de tag di protesta per provare a danneggiare il gioco.

Vi ricordiamo infine che potete scegliere la vostra Casa e Bacchetta ora, così da non farlo nel gioco.