Honkai: Star Rail, tante Stellar Jade gratis per festeggiare il milione di giocatori su PS5

Hoyoverse ha deciso di festeggiare il traguardo raggiunto da Honkai: Star Rail su PS5, che nell'arco di un mese ha attirato a sé oltre un milione di giocatori solo su questa piattaforma, regalando ai giocatori 380 Stellar Jade gratis, la risorsa necessaria per ottenere nuovi personaggi nel JRPG free-to-play.

Nello specifico, tutti giocatori, anche quelli su PC e mobile, riceveranno 200 Stellar Jade nei prossimi giorni come forma di ringraziamento per il traguardo raggiunto su PS5. A queste se ne aggiungono altre 180 tramite un mini-evento che riguardava il raggiungere 10.000 commenti per un post sul portale ufficiale HoyoLab, un obiettivo già ampiamente raggiunto dalla community. Parliamo dunque di un totale di 380 Stellar Jade, un bonus sicuramente gradito in vista dell'arrivo delle tante novità dell'aggiornamento 1.5 in programma per la prossima settimana.