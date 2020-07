Horizon Forbidden West: il narrative director John Gonzalez lascia Guerrilla per un nuovo team

John Gonzalez, narrative director di Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West, ha lasciato Guerrilla Games per passare a un nuovo team spagnolo non ancora identificato, in attesa di ulteriori informazioni ufficiali.

Il dettaglio in questione emerge dalla pagina LinkedIn dello sviluppatore e risulta interessante sotto diversi aspetti. Gonzalez ha avuto un ruolo importante nella costruzione del sostrato narrativo di Horizon Zero Dawn e relativo seguito, dunque si tratta di un personaggio da tenere sott'occhio.

Il suo cambio di squadra comporta diverse considerazioni: da un parte c'è sicuramente il dispiacere per la sua separazione da Guerrilla Games, anche se questi avvicendamenti fanno ormai parte delle dinamiche standard dell'industria videoludica. D'altra parte, i suoi lavori precedenti rendono anche particolarmente interessante questo misterioso progetto su cui andrà a lavorare presso il team spagnolo ancora sconosciuto.

A quanto pare, il nuovo progetto dovrebbe essere un open world tripla A di grosso calibro, dunque ne sentiremo sicuramente parlare nel prossimo periodo, visto che sembra trattarsi di un gioco "follemente ambizioso".

D'altra parte, oltre al dispiacere per l'uscita di scena, questa mossa potrebbe anche dire qualcosa di positivo sullo sviluppo di Horizon Forbidden West, il nuovo capitolo annunciato nel corso della presentazione di PS5. Il gioco rientra tra i lavori passati di Gonzalez, che ha ricoperto il ruolo di narrative director anche per il nuovo titolo per PS5 dal luglio 2016 al giugno 2020. Questo significa, probabilmente, che tutti i lavori sulla costruzione della storia e degli ambiti narrativi di Horizon 2 sono praticamente conclusi e lo stato di sviluppo del gioco dovrebbe dunque essere a buon punto, in attesa di ulteriori informazioni sulla sua data di uscita che dovrebbe comunque ricadere nel 2021.