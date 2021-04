Horizon Zero Dawn diventerà un film prodotto da Sony, dice un insider

Horizon Zero Dawn si presterebbe piuttosto facilmente a una trasformazione in film

Horizon Zero Dawn potrebbe diventare un film, questo secondo un non meglio identificato insider che ha riferito la questione direttamente al sito GiantFreakingRobot, ovviamente con produzione affidata a Sony Pictures.

Si tratta solo di una voce di corridoio, peraltro proveniente dalla medesima fonte che aveva parlato in precedenza di un film di Demon's Souls di cui ancora non sono emerse notizie, dunque prendetela con le pinze. Tuttavia, la questione avrebbe senso: con Sony intenzionata a sfruttare le proprietà intellettuali PlayStation anche in altri ambiti multimediali, la serie Horizon potrebbe prestarsi anche più di altre a un adattamento cinematografico.

Questa "fonte fidata", secondo il sito in questione, avrebbe riferito che in Sony sia già stato presentato e avviato il progetto per un film di Horizon Zero Dawn, il cui annuncio potrebbe avvenire nel corso dell'anno. La cosa potrebbe anche ricevere il traino dato dall'uscita di Horizon Forbidden West che, al momento, è ancora previsto per la seconda metà del 2021, dunque non sembra una voce particolarmente incredibile.

D'altra parte, Sony ha già dichiarato l'intenzione di utilizzare i franchise PlayStation per altri prodotti d'intrattenimento, come dimostrato anche dalla produzione della serie TV dedicata a The Last of Us presso HBO, in collaborazione con lo stesso director del secondo capitolo, Neil Druckmann.