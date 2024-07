Hunter x Hunter: Nen x Impact presenta in trailer Meruem e il filmato di apertura del gioco

Meruem è personaggio con uno stile di lotta basato su colpi poderosi e che vanta una buona varietà di abilità differenti, inclusi tecniche di movimento istantanee e attacchi con la coda per cogliere di sorpresa gli avversari e iniziare delle combo in praticamente qualsiasi circostanza.

Il team di Eighting e i publisher Arc System Works e Bushiroad Games continuano la loro campagna promozionale di Hunter x Hunter: Nen x Impact svelando un nuovo personaggio giocabile ogni settimana. Questa volta è il turno di Meruem , uno degli antagonisti più apprezzati, che possiamo vedere in azione in un trailer dedicato. Non solo, è stato pubblicato il filmato di apertura di questo promettente picchiaduro. Potrete visualizzare entrambi i video nei due player sottostanti.

I personaggio più famosi di Hunter x Hunter in un nuovo picchiaduro 3v3

Il filmato di apertura, invece, è proprio come ve lo immaginate e mostra un mix di sequenze che presentano i vari personaggi (alcuni li abbiamo già visti in azione, come Feitan) e sequenze di combattimento animate davvero spettacolari.

Vi ricordiamo che Hunter Hunter: Nen x Impact è attualmente sviluppo per PS5, Nintendo Switch e PC (Steam), ma al momento è ancora sprovvisto di una data di ufficia precisa. Si tratta di un picchiaduro con scontri 3v3, dove i giocatori vestono i panni dei personaggi iconici dell'opera di Yoshihiro Togashi, come ad esempio Gon, Killua e Hisoka, ognuno caratterizzato da un moveset che ricorda in maniera fedele le loro abilità di combattimento iconiche.