I nuovi giochi faticano perché vengono soffocati da Fortnite e altri colossi, per un analista

Secondo l'analista di Circana Mat Piscatella, i nuovi giochi faticano perché vengono letteralmente soffocati dai colossi già presenti sul mercato, come Fortnite. "La gente nel mondo del gaming ha così interiorizzato l'idea che i grandi giochi live service siano enormi che raramente vengono citati come motivo per cui i nuovi giochi faticano a trovare un pubblico." Ha spiegato PIscatella, che poi ha aggiunto: "I nuovi giochi faticano (a mio parere) perché non c'è spazio per loro per emergere. Il più grande concorrente di qualsiasi nuovo gioco è Fortnite."