I Pokémon invadono La Rinascente a Firenze con un nuovo evento da oggi

Dopo il successo dell'evento dello scorso 18 novembre, in occasione del lancio di Pokémon Scarlatto e Violetto, i Pokémon tornano alla Rinascente di Firenze dal 28 marzo al 17 aprile 2023, con un'installazione dedicata al primo piano del negozio.

Qui sarà infatti possibile vivere in prima persona l'esperienza Pokémon grazie a uno spazio pop-up di 60 metri quadri interamente dedicato ai mostriciattoli tascabili, che occuperanno anche le cinque vetrine principali dello store Rinascente in Piazza della Repubblica a Firenze.

Pokémon alla Rinascente

Gli appassionati di tutte le età potranno trascorrere le vacanze pasquali in compagnia dei loro Pokémon preferiti in una full immersion tra i videogiochi Nintendo, il Gioco di Carte Collezionabili e vari altri prodotti esclusivi.

Per tre settimane, entrare nella Rinascente fiorentina sarà come fare un salto direttamente a Paldea, la regione introdotta in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, gli ultimi capitoli di una delle saghe di videogiochi più amati di sempre che con le loro oltre 21 milioni di copie vendute hanno confermato che il fenomeno Pokémon non tramonterà mai. Già dall'ingresso, cinque speciali installazioni dedicate all'universo Pokémon accoglieranno gli appassionati e i curiosi con una stanza di Poké Ball infinita, video dedicati alle scene più iconiche della serie animata e decorazioni maestose.

All'interno dello spazio dedicato sarà inoltre possibile acquistare diversi prodotti Pokémon tra i quali anche novità come gli Squishmallows di Pikachu e Gengar e la capsule collection disegnata da Dolly Noire e ispirata ai Pokémon di prima generazione, nonché ovviamente anche i videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto per Nintendo Switch, oltre alla più recente serie del Gioco di Carte Collezionabili, in uscita il 31 marzo e dedicata proprio ai videogiochi più recenti della serie.

Presenti anche postazioni per provare i videogiochi e giocare al Gioco di Carte Collezionabili, oltre a installazioni e approfondimenti vari. Nel frattempo, sul fronte anime è in arrivo anche la nuova Serie Orizzonti Pokémon, che cambia tutti i protagonisti.