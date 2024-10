I voti di Edge premiano Metaphor: ReFantazio e stroncano Unknown 9: Awakening

Tempo di voti per la storica e prestigiosa rivista Edge , che anche questo mese si è fatta trovare puntuale in edicola. Molti i giochi recensiti nel numero #404, ma solo uno considerato davvero eccellente dai critici della testata: Metaphor: ReFantazio di Atlus, che si è portato a casa un bel 9, per come riesce a essere un'esperienza unica e significativa, nonostante qualche problema veniale. Valorizzato anche il suo distacco dalla serie Persona, considerato coraggioso.

I voti

Prima di continuare con la discussione, vediamo l'elenco dei giochi recensiti con relative valutazioni:

Metaphor: ReFantazio - 9

Silent Hill 2 - 8

Life is Strange: Double Exposure - 8

Unknown 9: Awakening - 4

Neva - 7

Redacted - 8

Ara: History Untold - 6

Europa - 5

Vendetta Forever - 8

Phoenix Springs - 5

Wilmot Works It Out - 7

Tra gli altri giochi recensiti in questo numero, spiccano Silent Hill 2 e Life is Strange: Double Exposure, che strappano un 8, e Neva, che non convince pienamente con il suo 7, dovuto al suo essere più concentrato sulla forma che sulla sostanza.

Male anche l'avventura Phoenix Springs, in questo caso per il suo design, e l'action Europa, che non è proprio riuscito a coinvolgere il recensore. Calma piatta per Ara: History Untold, che in sostanza non dice niente di nuovo nel mondo dei 4X, nonostante le ottime premesse.