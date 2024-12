Immagini e dettagli di Onimusha: Way of the Sword sono emersi dalla pagina Steam

Come saprete, il nuovo capitolo della storica serie è stato annunciato ieri notte, in occasione dei The Game Awards 2024 , con un trailer che ha fatto la felicità dei fan.

Capcom ha lanciato la pagina Steam di Onimusha: Way of the Sword , dalla quale è possibile trarre qualche informazione aggiuntiva sul gioco , comprese le prime immagini.

Immagini e dettagli

Onimusha: Way of the Sword sarà ambientato a Tokyo nel periodo Edo. La capitale del Giappone è infestata da un diabolico miasma, che sta rendendo impossibile continuare a vivere. Armati del guanto Oni, artefatto unico che dà il potere di uccidere i demoni, dovremo quindi combattere contro i Genma, delle creature descritte come "mostruose" e "provenienti dall'oltretomba", vivendo una storia sovrannaturale dai toni decisamente oscuri.

Le prime immagini, che abbiamo raccolto in una comoda galleria, sono tratte direttamente dal filmato e mostrano alcuni momenti congelati dell'azione. In particolare vediamo il protagonista duellare con la spada contro creature di diversa stazza.

Per il resto vi ricordiamo che Onimusha: Way of the Sword è previsto per il 2026, in data ancora da destinarsi. Le piattaforme confermate finora sono: PlayStation 5, PC e Xbox Series X e S. Il sito ufficiale della serie ci ricorda brevemente la storia della stessa. In particolare ricorda la data d'uscita del primo capitolo, il 2021, e le vendite complessive accumulate finora: 8,7 milioni di unità. Si tratta di numeri sicuramente più bassi di quelli di altre serie di Capcom, come Monster Hunter e Resident Evil, ma immaginiamo che la compagnia giapponese voglia provare a rivitalizzare altre proprietà intellettuali, oltre a quelle più vendute, come annunciato in passato.