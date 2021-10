Hazelight Studios ha annunciato tramite Twitter che il suo platform cooperativo It Takes Two ha venduto più di tre milioni di copie. La lieta novella è stata di fatto anche l'occasione per ribadire che il prossimo gioco dello studio sarà ancora un gioco cooperativo.

"L'idea che così tante persone si siano divertite con il nostro gioco è commovente. Avete aiutato a inviare un messaggio forte e chiaro: le avventure cooperative sono qui per restare!"

Quindi è facile aspettarsi che il prossimo titolo di Hazelight sarà di nuovo un'avventura cooperativa di qualche tipo. Secondo Joseph Fares, il capo dello studio, sarà qualcosa di completamente diverso. Non troppi mesi fa era stato annunciato che It Takes Two aveva venduto più di due milioni di copie.