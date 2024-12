Lanciato un nuovo pacchetto di carte gratuite per Balatro, il Friends of Jimbo (Pack 3)

L'editore Playstack e lo studio di sviluppo LocalThunk hanno lanciato il terzo pacchetto di carte gratuito per Balatro , chiamato Friends of Jimbo (Pack 3) . Si tratta di carte realizzate grazie a delle nuove collaborazioni: 1000xRESIST, Cult of the Lamb, Don't Starve, Divinity: Original Sin II, Enter the Gungeon, Potion Craft, Shovel Knight e Warframe. Insomma, gli amici di Jimbo continuano a moltiplicarsi, considerando che è anche uno dei candidati al premio di gioco dell'anno che sarà assegnato nel corso dei The Game Awards 2024 di questa notte.

Gli amici di Jimbo 3

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer in cui possiamo vedere tutti i giochi coinvolti nel pacchetto, con le relative carte.

L'aggiornamento Friends of Jimbo (Pack 3) è disponibile per tutte le piattaforme su cui potete giocare Balatro. Quindi su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch, sistemi iOS e sistemi Android. Il download sarà automatico, quindi non vi preoccupate. A voi non resta che giocare e far crescere il moltiplicatore oltre ogni possibile limite

Da notare che attualmente Balatro è in sconto del 10% su Steam, dove potete acquistarlo per 12,59 euro. Per avere un'idea del livello di gradimento del gioco, attualmente conta quasi 78.000 recensioni, il 98% delle quali sono positive.

Il precedente pacchetto di carte gratuite aggiunte a Balatro risale a ottobre e aveva introdotto collaborazioni con Cyberpunk 2077, The Binding of Isaac, Slay the Spire e Stardew Valley. I primi amici di Jimbo sono invece arrivati ad agosto ed erano: The Witcher 3, Dave the Diver, Vampire Survivors e Among Us.