LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker: 39 personaggi legati a microtransazioni e bonus preordini

TT Games ha annunciato i pacchetti dei personaggi disponibili post lancio come DLC acquistabili in gioco tramite microtransazioni di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker. Inoltre ha svelato i personaggi che saranno disponibili soltanto per chi prenoterà il gioco.

I personaggi extra possono essere acquistati separatamente o tutti insieme nella Character Collection. Tra i molti, ne spiccano alcuni provenienti da Rogue One, Solo e The Mandalorian. Sarà presente anche Baby Yoda, chiamato Grogu, che sarà però un personaggio non giocabile (l'unico a essere elencato come tale). Leggiamo i nomi devi vari pacchetti con relativo contenuto:

Classic Obi-Wan Kenobi (Bonus prenotazione)

Classic Obi-Wan Kenobi

Trooper Pack (Bonus prenotazione, disponibile per tutti dal 4 maggio 2022)

Death Trooper

Incinerator Trooper

Range Trooper

Imperial Shore Trooper

Mimban Stormtrooper

The Mandalorian Season One (Disponibile dal 5 aprile 2022, il giorno di lancio)

Grogu (non giocabile)

Greef Karga

Cara Dune

IG-11

Kuiil

Solo: A Star Wars Story (Disponibile dal 5 aprile 2022, il giorno di lancio)

Young Han Solo

Young Chewbacca

Young Lando Calrissian

Qi'ra

Tobias Beckett

Enfys Nest

Classic Characters (Disponibile al lancio per quelli che hanno ottenuto l'accesso anticipato dai partener selezionati, disponibile per tutti dal 19 aprile 2022)

Luke Skywalker

Princess Leia

Han Solo

Darth Vader

Lando Calrissian

Rogue One: A Star Wars Story (Disponibile dal 19 aprile 2022)

Jyn Erso

Bodhi Rook

Cassian Andor

K-2SO

Chirrut Îmwe

Baze Malbu

Director Krennic

The Mandalorian Season 2 (Disponibile durante lo Star Wars Day, il 4 maggio 2022)

Ahsoka Tano

Boba Fett

Bo Katan

Fennec Shand

Moff Gideon

The Bad Batch (Disponibile durante lo Star Wars Day, il 4 maggio 2022)

Hunter

Wrecker

Tech

Crosshair

Echo

La raccolta di tutti i personaggi (tranne Obi-Wan Kenobi classico) costerà 10 dollari extra. C'è da dire che di base LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker conterrà 300 personaggi giocabili, quindi c'è poco da lamentarsi. Ci sono dubbi su alcuni nomi, come Luke Skywalker e Leia: possibili che due personaggi così importanti siano stati trasformati in DLC? Come si fa a vivere La Saga degli Skywalker senza di loro? Probabilmente saranno delle versioni alternative.