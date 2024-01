Like a Dragon: Infinite Wealth è l'episodio più prenotato di sempre della serie

Like a Dragon: Infinite Wealth è l'episodio più prenotato di sempre per la serie SEGA: lo hanno rivelato gli sviluppatori del Ryu Ga Gotoku Studio nel corso di un'intervista con il sito giapponese 4gamer.

"Siamo andando molto bene, soprattutto in Giappone", ha detto il producer Masayoshi Yokoyama. "Oggi come oggi esistono sia la versione fisica che quella digitale, il che rende difficile fare un confronto con i numeri del passato, ma le prenotazioni per il formato retail sono le più alte nella storia della serie."

Un dato che, a quanto pare, è in netto contrasto rispetto alle cifre totalizzata dal precedente capitolo con i combattimenti a turni, Yakuza: Like a Dragon: "Posso dire che all'epoca di Yakuza: Like a Dragon il numero di prenotazioni per la versione fisica è stato incredibilmente basso."

Magari gli utenti non sapevano se fidarsi dei sostanziali cambiamenti apportati alla formula? Fatto sta che con Infinite Wealth la situazione sembra cambiata, la media dei voti delle recensioni è la più alta di sempre e il gioco è un successo enorme su Steam.