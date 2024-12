Lo studio di Astro Bot è emozionatissimo per Intergalactic: The Heretic Prophet di Naughty Dog

Team Asobi, lo studio di sviluppo cui dobbiamo il platform Astro Bot , reduce dalla vittoria del premio di gioco dell'anno ai Game Awards 2024, si è detto emozionato dall'annuncio di Intergalactic: The Heretic Prophet , il nuovo gioco di Naughty Dog svelato proprio in occasione dell'evento di Geoff Keighley. In un'intervista con Famitsu, diversi membri di Team Asobi hanno rivelato il loro amore per i giochi di Naughty Dog e hanno detto di essere in trepidante attesa di poterci giocare.

Tutti in attesa

Secondo Nicolas Doucet, direttore e produttore di Astro Bot, Team Asobi non aveva idea che Naughty Dog avrebbe annunciato una nuova proprietà intellettuale ai The Game Awards 2024. La novità ha colto tutti di sorpresa, creando grossa curiosità durante l'evento. Secondo Doucet, gli ultimi 10 minuti dei The Game Awards 2024 sono stati "perfetti per il futuro di PlayStation".

Junko Sano, Lead Sound Designer di Astro Bot, e Hiroaki Yatoku, Lead Game Designer, hanno avuto delle reazioni simili. Yatoku ha raccontato di aver avuto l'occasione di parlare con alcuni sviluppatori di Naughty Dog dopo la fine della cerimonia: "Dopo l'evento, ho avuto la possibilità di parlare con i membri di Naughty Dog. Ho saputo che, quando Astro Bot è stato selezionato come Game of the Year, anche loro erano felici e hanno fatto il tifo. Ancora una volta, ho sentito la forza del legame all'interno dei PlayStation Studios."

Il trailer di Intergalactic: The Heretic Prophet è stato l'ultimo annuncio dei Game Awards 2024 prima della cerimonia per il premio di gioco dell'anno. Ambientato nel futuro, segue le vicende Jordan A. Mun, una cacciatrice di taglie bloccata sul pianeta Sempiria, ansiosa di sfuggire all'orbita del pianeta, da cui nessuno è riuscito ad allontanarsi negli ultimi 600 anni.