Mario Kart con Kinder Gransorpresa a Pasqua 2020, tutte le sorprese

Pasqua 2020 è ormai dietro l'angolo: nei limiti delle possibilità di questo periodo è tempo di feste in famiglia, lauti pranzi e uova di Pasqua, naturalmente. A proposito di uova... sapevate che anche quest'anno torneranno le sorprese a tema Mario Kart?

L'ultimo capitolo ufficiale della serie di racing game targata Nintendo, Mario Kart 8, fu pubblicato diversi anni fa ormai; poi riproposto in Mario Kart 8 Deluxe su Nintendo Switch. Ma a prescindere da questo, pare che adulti e bambini adorino le sorprese che Kinder Gransorpresa tornerà a proporre anche in occasione di Pasqua 2020: trattasi di macchinine e personaggi molto famosi del gioco in questione. Nel campo Fonte dell'articolo vi rimandiamo al sito ufficiale di Kinder, è possibile che alcune delle sorprese non siano state svelate in anticipo (mancano per esempio riferimenti a Yoshi).

Possiamo anche proporvi le loro prime immagini. Tanto per cominciare, ci sarà naturalmente una sorpresa dedicata a Super Mario con il suo kart standard di colore rosso. Un bel periodo per l'idraulico in questione, dato che il set LEGO Super Mario è a sua volta previsto per agosto 2020.