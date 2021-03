Minecraft: bambini si stanno candidando per un lavoro da paesaggista, fino a 50£/h

Minecraft è una passione per molti, ma è anche un luogo di lavoro. WhatShed, una testata britannica che si occupa di tutto quello che è legato al giardinaggio, sta cercando un paesaggista per il gioco di Mojang. Il pagamento può arrivare fino a 50£ all'ora. Si tratta di certo di un'offerta interessante, ma sta accedendo qualcosa di inaspettato: molti bambini si stanno candidando.

Sul sito è infatti possibile vedere una serie di commenti e non mancano vari bambini. "Brock", ad esempio, afferma "Io ho un Xbox e tanto tempo libero perché ho 12 anni". Nick invece afferma "Ho 12 anni, se non è un problema... posso lavorare nei weekend per sei ore e sette ore durante i giochi feriali". Questa sì che è dedizione, non è da tutti i giorni trovare un candidato pronto a lavorare sette giorni su sette. Purtroppo pare che negli Stati Uniti l'età minima per il lavoro sia 14, mentre nel Regno Unito sia 13: Nick deve rinunciare a diventare un paesaggista di Minecraft, a quanto pare.

C'è però Juan (15 anni), che ha proposto una candidatura molto interessante: "Mio padre possiede un'attività paesaggistica, quindi sono nella sfera del giardinaggio e della paesaggistica da tempo. Ho anche molto tempo libero. Visto che sono così giovane, i bambini non saranno spaventati dall'idea di avere a che fare com me, a differenza di quanto accadrebbe con una persona di 30 o 40 anni. Come potete vedere ho tutte le abilità per il lavoro. Mandatemi un'email." Diretto e sicuro di sé, come dovrebbe essere ogni paesaggista di Minecraft.

Scherzi a parte, l'età minima per candidarsi è 21 anni, quindi queste candidature non verranno in alcun modo prese in considerazione (è strano doverlo specificare). La passione dei giovani giocatori di Minecraft, però, scalda il cuore.

