Monster Hunter Rise, Capcom promette nuove informazioni a gennaio

Attraverso un messaggio di fine anno da parte del Producer di Monster Hunter Rise Ryozo Tsujimoto e del Director Yasunori Ichinose, Capcom ha promesso nuove informazioni sul gioco entro la fine di gennaio.

I due sviluppatori, infatti, nel video, dopo i doverosi ringraziamenti a tutti i fan di Monster Hunter, hanno detto di essere nel bel mezzo dei lavori di entrambe le prossime uscite della serie di Capcom per Nintendo Switch (nel caso in cui ve lo steste chiedendo il secondo gioco è Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins). Per quanto riguarda Monster Hunter Rise, inoltre, le prime informazioni sono dietro l'angolo, dato che saranno diffuse durante le prime settimane di questo 2021.

Nel frattempo lo studio di sviluppo ha pubblicato un nuovo sport televisivo di Monster Hunter Rise, mentre dovrebbe arrivare al cinema anche il chiacchierato film di Monster Hunter con Milla Jovovic.

Si prospetta un grande anno per tutti i cacciatori di mostri là fuori, non credete?